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https://sport.mail.ru/news/tennis/30885706/
4 сентября 2017, 8:02 | Теннис | ТАСС

Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open

ТАСС, 4 сентября. Россиянка Мария Шарапова показала свой максимум на US Open, и ей не в чем себя упрекнуть. Слова теннисистки приводит агентство Reuters (общий призовой фонд — $50,4 млн).

<em>ТАСС 4 сентября.</em> Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> показала свой максимум на US <span class=error>Open</span> и ей не в чем себя упрекнуть. Слова теннисистки приводит агентство Reuters (общий призовой фонд — 504 млн). Увеличить
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© AFP 2017

В ночь на понедельник Шарапова уступила в матче четвертого круга в трех сетах «посеянной» на турнире под 16-м номером Анастасии Севастовой из Латвии.

«Прошедшая неделя мне очень многое дала. Я благодарна за предоставленную возможность выступить здесь (Шарапова получила от организаторов специальное приглашение для участия в турнире, поскольку не проходила по рейтингу — прим. ТАСС). Я показала все, что могла, и горжусь этим», — подчеркнула россиянка.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. По словам теннисистки, ей очень не хватало соревновательной борьбы и поддержки зрителей. И турнир в Нью-Йорке дал ей вновь почувствовать игру и публику.

«В моем выступлении здесь есть очень много позитивного, я сыграла четыре матча перед большим числом зрителей. Просто находиться в этой среде — то, чего мне не хватало», — отметила она.

Шарапова, побеждавшая на US Open в 2006 году, в настоящее время занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, но после окончания последнего в сезоне турнира Большого шлема должна вернуться в топ-100.
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