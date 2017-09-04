Аргентинский теннисист Шварцман вышел в четвертьфинал US Open
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Аргентинец Диего Шварцман пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Шварцман, посеянный на турнире под 29-м номером, в четвертом раунде нанес поражение французу Люке Пую (16) — 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 35 минут.
Соперником Шварцмана в четвертьфинальном матче будет испанец Пабло
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