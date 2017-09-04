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https://sport.mail.ru/news/tennis/30885618/
4 сентября 2017, 8:22 | Теннис | Р-Спорт

Аргентинский теннисист Шварцман вышел в четвертьфинал US Open

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Аргентинец Диего Шварцман пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Шварцман, посеянный на турнире под 29-м номером, в четвертом раунде нанес поражение французу Люке Пую (16) — 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 35 минут.

Соперником Шварцмана в четвертьфинальном матче будет испанец Пабло Карреньо-Буста (12).
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