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4 сентября 2017, 8:21 | Теннис | Р-Спорт

Севастова: Концовка матча с Шараповой на US Open получилась богатой на эмоции

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Латвийская теннисистка Анастасия Севастова заявила, что концовка матча с россиянкой Марией Шараповой на Открытом чемпионате США получилась эмоциональной, отметив, что победа в заключительном гейме встречи далась ей с большим трудом.

На US Open своем первом с 2014 года Мария Шарапова провела три матча и все они были разными: зажигательный первый где на пару с Симоной Халеп они показали теннис высочайшего уровня вписав этот поединок в историю тенниса. Во втором и третьем — с не самыми именитыми соперницами — россиянка подолгу входила в игру много ошибалась и разыгрывалась только ближе к концу. Увеличить
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© Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Шарапова уступила Севастовой, получившей от организаторов 16-й номер посева, в четвертом раунде US Open в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

«Первый сет получился упорным, он мог закончиться иначе. Она играла потрясающе, но я продолжала сражаться, бегала за каждым мячом и старалась не отставать. Конечно, в конце игры эмоции зашкаливали, было трудно выиграть последний гейм при счете 5:2», — сказала Севастова, которую цитирует официальный сайт турнира.
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