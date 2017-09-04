Севастова: Концовка матча с Шараповой на US Open получилась богатой на эмоции

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Шарапова уступила Севастовой, получившей от организаторов 16-й номер посева, в четвертом раунде US Open в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

«Первый сет получился упорным, он мог закончиться иначе. Она играла потрясающе, но я продолжала сражаться, бегала за каждым мячом и старалась не отставать. Конечно, в конце игры эмоции зашкаливали, было трудно выиграть последний гейм при счете 5:2», — сказала Севастова, которую цитирует официальный сайт турнира.