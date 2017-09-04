Шарапова проиграла Севастовой. Что дальше?

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На US Open, своем первом с 2014 года, Мария Шарапова провела три матча, и все они были разными: зажигательный первый, где на пару с Симоной Халеп они показали теннис высочайшего уровня, вписав этот поединок в историю тенниса. Во втором и третьем — с не самыми именитыми соперницами — россиянка подолгу входила в игру, много ошибалась и разыгрывалась только ближе к концу.

С новой соперницей — Анастасией Севастовой — легкой прогулки ожидать не стоило. Эта девушка проводит едва ли не лучший сезон в своей карьере, занимает 17-е место в мировом рейтинге и, к тому же, защищает очки за четвертьфинал прошлогоднего Открытого чемпионата США. На пути в четвертый круг латвийка провела на корте чуть ли не в два раза меньше времени, чем россиянка и не проиграла ни одного сета. Правда, и соперницы у нее были не очень-то сильные — ни одна из них не входит в Top-50.

Технически и Шарапова не из этого числа. Она начинала турнир 146-й ракеткой мира, а одержав три победы, разместилась на стыке первой и второй сотен. Мария, конечно, была фаворитом. Но и о факторах стабильной игровой практики, уверенности в себе и готовности — физической и психологической — тоже не стоит забывать. Ведь Шарапова проводила четвертый матч подряд лишь во второй раз после своего возвращения в тур после мельдониевой дисквалификации и впервые с апреля, когда дошла до полуфинала в Штутгарте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Anastasija Sevastova ??<br>Rank: 1️⃣6️⃣<br>Age: 27<br>Career Titles: ?? (inc. <a href="https://twitter.com/MallorcaOpen">@MallorcaOpen</a>)<br>Retired due to injury in '13, came back in '15 ?<a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/mejP1tctKp">pic.twitter.com/mejP1tctKp</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904452970867240960">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По ходу поединка, как и в случае с матчами второго и третьего круга, складывалось впечатление, что течение игры и счет зависят от самой россиянки — от того, насколько хорошо она подает и насколько чисто бьет.

В дебюте поединка с этим у Марии был полный порядок. Она начала очень собранно, разводила соперницу по углам и укладывала мячи в корт с задней линии. Россиянка повела 4:1 и, казалось, полностью контролировала ход игры. Но Севастова справилась с нервами и подобрала ключ к игре звездной оппонентки. Ее резаные и укороченные ударами, за которыми Шараповой то и дело приходилось бегать к сетке, доставляли россиянке множество неприятностей. Да и в игре самой россиянки стало появляться все больше брака. Соперница не преминула этим воспользоваться, и счет стал равным — 4:4.

В 12-м гейме, при счете 6:5, россиянке удалась пара отличных кроссов на вылет. Так она заработала первый сетбол и шикарными приемом завершила партию в свою пользу — 7:5.

Во втором сете Севастова вообще перестала ошибаться и искала — и находила — возможность атаковать. За счет собственных комбинаций и ошибок соперницы она повела 3:1, а следом 4:2.

В седьмом гейме девушки провели невероятный розыгрыш, по ходу которого Шарапова носилась от задней линии к сетке и обратно и дважды возвращала мячи на другую половину корта левой рукой. В итоге Севастова все же не выдержала и отправила мяч в сетку, а россиянка удержала подачу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Simply stunning ?<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> switches hands TWICE during an epic rally <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://t.co/JsIMQ2mCtj">pic.twitter.com/JsIMQ2mCtj</a></p>— Eurosport UK (@Eurosport_UK) <a href="https://twitter.com/Eurosport_UK/status/904437878910058496">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Следующий гейм включил в себя две упущенные возможности. У Марии имелось два брейк-пойнта, но ни один из них она так и не реализовала. На первом сама ошиблась с приема, а на втором здорово — вдоль сетки с низким отскоком — сыграла Севастова. Вскоре 16-я «сеяная» завершила вторую партию в свою пользу — 6:4.

Начало третьего сета стало для Шараповой сущим кошмаром. Она проиграла 13 очков подряд, причем лишь два из них Севастова взяла сама, в том числе — издевательским выверенным укороченным — и повела 3:0 с двумя брейками.

Борьба, правда, пока не была завершена. Мария пригласила физиотерапевта — перевязать палец на правой руке и поменяла ракетку. И тут же Севастова, до того действовавшая практически неожиданно, собственными срывами и двумя двойными сама отдала ей гейм — 3:1. Следом Шарапова удержала свою подачу и сократила отставание до минимума.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Maria Sharapova saves two match points on the Sevastova serve! <a href="https://t.co/1xvyJd7lle">pic.twitter.com/1xvyJd7lle</a></p>— Eurosport UK (@Eurosport_UK) <a href="https://twitter.com/Eurosport_UK/status/904450013207691265">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вспышка, впрочем, оказалась непродолжительной. Снова и снова ошибаясь при ударе справа, россиянка вновь отпустила соперницу в отрыв. При счете 5:2 Севастова подавала на матч. Еще три ошибки с российской стороны — двойной матчбол. Оба Мария обыграла отличными приемами на вылет. Латвийка упустила и третий шанс, но с четвертой попытки все же завершила матч в свою пользу — 5:7, 6:4, 6:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">TFW you return the US Open QFs for the second straight year. ? <a href="https://t.co/BkelWHZgVj">https://t.co/BkelWHZgVj</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/T6Q4Kgc4HU">pic.twitter.com/T6Q4Kgc4HU</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904456653038288901">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шарапова не показала своей лучшей игры, а в третьей партии к тому же, выглядела измотанной — физически и ментально. Но на этом турнире она уже сделала большое дело, даже два: в очередной раз заявила миру о своем возвращении, показав бойцовский характер, и гарантировала себе место в Top-100. Это не только важный психологический рубеж, но и участие в следующем турнире «Большого шлема» без нервотрепки.