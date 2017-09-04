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https://sport.mail.ru/news/tennis/30885236/
4 сентября 2017, 0:33 | Теннис | ТАСС

Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US Open

ТАСС, 4 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла латвийке Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open (общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

В мачте четвертого круга россиянка в трех сетах уступила латвийке Анастасии Севастовой. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Севастовой. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Шарапова занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала на US Open, получив от организаторов специальное приглашение (wild card). Севастова, «посеяная» на турнире под 16-м номером, занимает 17-ю строчку в рейтинге.

В четвертьфинале теннисистка из Латвии сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес, «посеянной» под 30-м номером, и американкой Слоан Стефенс.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Roland Garros россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.

Шарапова — победительница US Open 2006 года. Также она выигрывала Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдон (2004).
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