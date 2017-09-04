Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US Open

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Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Севастовой. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Шарапова занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала на US Open, получив от организаторов специальное приглашение (wild card). Севастова, «посеяная» на турнире под 16-м номером, занимает 17-ю строчку в рейтинге.

В четвертьфинале теннисистка из Латвии сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес, «посеянной» под 30-м номером, и американкой Слоан Стефенс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fi" dir="ltr">No.16 Anastasija Sevastova sends off Maria Sharapova 5-7, 6-4, 6-2 to return to the US Open QFs ?? <a href="https://t.co/BkelWHZgVj">https://t.co/BkelWHZgVj</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/eD6jR4sjDu">pic.twitter.com/eD6jR4sjDu</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/904450093096595456">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Roland Garros россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.

Шарапова — победительница US Open 2006 года. Также она выигрывала Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдон (2004).