Открытый чемпионат США. Рублёв и Хачанов продолжают выступление на парных соревнованиях

За 1 час 27 минут матча Андрей и Карен сделали семь эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Леандер и Пурав один раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок.

В третьем круге парного турнира Рублёв и Хачанов сыграют с французами Жюльеном Беннето и Эдуаром Роже-Вассленом.