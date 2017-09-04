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https://sport.mail.ru/news/tennis/30885231/
4 сентября 2017, 0:33 | Теннис | GoTennis.ru

Открытый чемпионат США. Рублёв и Хачанов продолжают выступление на парных соревнованиях

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов во втором раунде парного US Open обыграли индийцев Леандера Паеса и Пурава Раджу — 6/4, 7/6 (7).

За 1 час 27 минут матча Андрей и Карен сделали семь эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Леандер и Пурав один раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок.

В третьем круге парного турнира Рублёв и Хачанов сыграют с французами Жюльеном Беннето и Эдуаром Роже-Вассленом.
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