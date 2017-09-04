Открытый чемпионат США. Рублёв и Хачанов продолжают выступление на парных соревнованиях
Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов во втором раунде парного US Open обыграли индийцев Леандера Паеса и Пурава Раджу — 6/4, 7/6 (7).
За 1 час 27 минут матча Андрей и Карен сделали семь эйсов и два брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Леандер и Пурав один раз подали навылет и реализовали один
В третьем круге парного турнира Рублёв и Хачанов сыграют с французами Жюльеном Беннето и Эдуаром
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