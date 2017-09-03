Нью-Йорк. Младенович и Павлюченкова уступили в третьем круге парного «мэйджора»

За 1 час 26 минут матча Кристина и Анастасия сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Юн-Янь и Мартина реализовали четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного US Open Хингис и Чань сыграют или с Дарьей Гавриловой и Дарьей Касаткиной (Австралия/Россия), либо с Хао-Чинь Чань и Чжан Шуай (Тайвань/Китай).