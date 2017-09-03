Нью-Йорк. Младенович и Павлюченкова уступили в третьем круге парного «мэйджора»
Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович в третьем раунде парного Открытого первенства США проиграла швейцарке Мартине Хингис и тайванке
Юн-Янь Чань — 4/6, 5/7.
За 1 час 26 минут матча Кристина и Анастасия сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как
В четвертьфинале парного US Open Хингис и Чань сыграют или с Дарьей Гавриловой и Дарьей Касаткиной (Австралия/Россия), либо с
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