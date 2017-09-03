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https://sport.mail.ru/news/tennis/30885073/
3 сентября 2017, 23:59 | Теннис | GoTennis.ru

Нью-Йорк. Младенович и Павлюченкова уступили в третьем круге парного «мэйджора»

Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович в третьем раунде парного Открытого первенства США проиграла швейцарке Мартине Хингис и тайванке Юн-Янь Чань — 4/6, 5/7.

За 1 час 26 минут матча Кристина и Анастасия сделали по два эйса и брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Юн-Янь и Мартина реализовали четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного US Open Хингис и Чань сыграют или с Дарьей Гавриловой и Дарьей Касаткиной (Австралия/Россия), либо с Хао-Чинь Чань и Чжан Шуай (Тайвань/Китай).
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