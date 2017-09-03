Патрик Муратоглу: Когда Мария заявляется на турнир, лучшая новость для неё — отсутствие Серены
Наставник американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова получила wild card на US Open.
«Мне кажется, это неправильный посыл. Это как если бы я
Я понимаю, что для директоров турниров Шарапова в сетке — это мечта. Стадион заполнится, спонсоры порадуются, а рейтинги вырастут. Но ей нужно самой вернуться в Топ-100 и заслужить место в сетке. Я не имею ничего против Марии — готов сказать такое о любом другом игроке в подобной ситуации.
В
Ну и когда Мария заявляется на турнир, лучшая новость для неё — отсутствие Серены. Серена просто лучше играет — она лучшая в истории. Она доминирует уже много лет, и не только над Шараповой», — цитирует Патрика NY Post.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter