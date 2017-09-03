Патрик Муратоглу: Когда Мария заявляется на турнир, лучшая новость для неё - отсутствие Серены

«Мне кажется, это неправильный посыл. Это как если бы я что-то у вас забрал из-за вашей ошибки, а потом решил вам помогать. Не стоит помогать тем, кто потерял рейтинг из-за дисквалификации за допинг. Нельзя помогать им быстрее взойти на вершину.



Я понимаю, что для директоров турниров Шарапова в сетке — это мечта. Стадион заполнится, спонсоры порадуются, а рейтинги вырастут. Но ей нужно самой вернуться в Топ-100 и заслужить место в сетке. Я не имею ничего против Марии — готов сказать такое о любом другом игроке в подобной ситуации.



В Нью-Йорке она идеально играла в первом матче. Все были поражены, и я тоже. Но в следующих встречах она была очень далека от того уровня. Скоро она будет играть с серьёзными соперницами. Если Шарапова не прибавит, то проиграет. У неё проблемы с готовностью и психологией, а та же Стивенс играет отлично.



Ну и когда Мария заявляется на турнир, лучшая новость для неё — отсутствие Серены. Серена просто лучше играет — она лучшая в истории. Она доминирует уже много лет, и не только над Шараповой», — цитирует Патрика NY Post.