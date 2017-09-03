Елгин и Медведев покидают парный US Open
Российские теннисисты Михаил Елгин и Даниил Медведев во втором круге парного Открытого первенства США проиграли финну Хенри Континену и австралийцу Джону Пирсу — 6/7 (3), 4/6.
За 1 час 25 минут матча Михаил и Даниил сделали четыре эйса и восемь раз ошиблись при подаче. Тогда как Хенри и Джон совершили два эйса и один брейк, допустив две двойные ошибки.
В 1/8 финала парного US Open Континен и Пирс сыграют или с
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