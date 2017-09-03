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https://sport.mail.ru/news/tennis/30884723/
3 сентября 2017, 22:40 | Теннис | GoTennis.ru

Елгин и Медведев покидают парный US Open

Российские теннисисты Михаил Елгин и Даниил Медведев во втором круге парного Открытого первенства США проиграли финну Хенри Континену и австралийцу Джону Пирсу — 6/7 (3), 4/6.

За 1 час 25 минут матча Михаил и Даниил сделали четыре эйса и восемь раз ошиблись при подаче. Тогда как Хенри и Джон совершили два эйса и один брейк, допустив две двойные ошибки.

В 1/8 финала парного US Open Континен и Пирс сыграют или с Хуаном-Себастьяном Кабалом и Леонардо Майером (Колумбия/Аргентина), либо с Хулио Перальтой и Орасио Себальосом (Чили/Аргентина).
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