Елгин и Медведев покидают парный US Open

За 1 час 25 минут матча Михаил и Даниил сделали четыре эйса и восемь раз ошиблись при подаче. Тогда как Хенри и Джон совершили два эйса и один брейк, допустив две двойные ошибки.

В 1/8 финала парного US Open Континен и Пирс сыграют или с Хуаном-Себастьяном Кабалом и Леонардо Майером (Колумбия/Аргентина), либо с Хулио Перальтой и Орасио Себальосом (Чили/Аргентина).