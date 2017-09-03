Андрей Ольховский: Рублёву нужно усиливать подачу и игру с лёта
Итоги третьего круга US Open в интервью корреспонденту Портала GoTennis.ru подвёл один из сильнейших в прошлом парных игроков мира, а ныне тренер сборной России, Андрей Ольховский.
— Андрей, если судить по результатам, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль двигаются в противоположных направлениях: швейцарец довольно легко обыграл оппонента по третьему кругу, а испанец впервые
— Федерер действительно сыграл увереннее, чем первые два матча. Ну да, Надаль проиграл сет. Но
— Комментируя матч с Федерером, Михаил Южный заметил, что в трёхсетовом формате он у Роджера этот поединок выиграл.
— Я бы не стал придавать особого значения этим словам, потому что в матче из трёх сетов и Федерер мог бы действовать
— В следующем круге соперником швейцарца будет Филипп Кольшрайбер. Что можно ожидать от этой встречи?
— Это не тот соперник, что может доставить Федереру большие хлопоты.
— Отказ от участия в нынешнем чемпионате Новака Джоковича, Энди Маррея и Стэна Вавринки мог расхолаживающе подействовать на Надаля и Федерера?
— Вы не упомянули ещё и Нишикори. Напротив, их отсутствие в турнирной сетке не расхолаживает, а стимулирует обоих оставшихся фаворитов.
— Продолжил радовать отечественных любителей тенниса Андрей Рублёв, который самокритично заявил о том, что раньше не был профессионалом и плохо тренировался. Похоже, начал взрослеть?
— Да. О чём и свидетельствуют его нынешние результаты. Меня, прежде всего, впечатлила его победа над Димитровым. В матче же с Джумхуром я изначально считал Рублёва фаворитом. Но я увидел, на чём ему нужно больше сосредоточиться: усиливать подачу и игру с лёта. Потому что на задней линии Андрей играет уверенно.
— Каковы перспективы Рублёва в следующем поединке?
— Ему предстоит встреча с Гоффином, обладающим неплохой подачей, но всё же этот компонент нельзя назвать главным оружием бельгийца. А играть против таких оппонентов всегда легче, чем против сильно подающих соперников.
— Думаю, Вас порадовали матчи с участием Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной.
— Порадовали. И результатом, и в игровом плане. Касаткина сделала то, что и была должна: совершила мало невынужденных ошибок. Шарапова же действует всё увереннее и увереннее. Духом она полностью готова. Сейчас бы я уже причислил Марию к претенденткам на итоговую победу.
— К хору хулительниц россиянки присоединилась и Тимеа Бабош.
— Это вообще за гранью моего понимания. Я ещё могу понять, когда
— Смогло ли повлиять на результат матча с участием Весниной долгое ожидание выхода на корт и позднее начало встречи с Мэдисон Киз?
— Нет, не думаю. Веснина — профессионал с большой буквы и подобные факторы на неё вряд ли способны повлиять.
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