Андрей Ольховский: Рублёву нужно усиливать подачу и игру с лёта

— Андрей, если судить по результатам, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль двигаются в противоположных направлениях: швейцарец довольно легко обыграл оппонента по третьему кругу, а испанец впервые отдал-таки сет.

— Федерер действительно сыграл увереннее, чем первые два матча. Ну да, Надаль проиграл сет. Но каких-то серьёзных вопросов к его выступлению пока не возникает.



— Комментируя матч с Федерером, Михаил Южный заметил, что в трёхсетовом формате он у Роджера этот поединок выиграл.

— Я бы не стал придавать особого значения этим словам, потому что в матче из трёх сетов и Федерер мог бы действовать по-другому. Хотя Михаил играл здорово.



— В следующем круге соперником швейцарца будет Филипп Кольшрайбер. Что можно ожидать от этой встречи?

— Это не тот соперник, что может доставить Федереру большие хлопоты.



— Отказ от участия в нынешнем чемпионате Новака Джоковича, Энди Маррея и Стэна Вавринки мог расхолаживающе подействовать на Надаля и Федерера?

— Вы не упомянули ещё и Нишикори. Напротив, их отсутствие в турнирной сетке не расхолаживает, а стимулирует обоих оставшихся фаворитов.



— Продолжил радовать отечественных любителей тенниса Андрей Рублёв, который самокритично заявил о том, что раньше не был профессионалом и плохо тренировался. Похоже, начал взрослеть?

— Да. О чём и свидетельствуют его нынешние результаты. Меня, прежде всего, впечатлила его победа над Димитровым. В матче же с Джумхуром я изначально считал Рублёва фаворитом. Но я увидел, на чём ему нужно больше сосредоточиться: усиливать подачу и игру с лёта. Потому что на задней линии Андрей играет уверенно.



— Каковы перспективы Рублёва в следующем поединке?

— Ему предстоит встреча с Гоффином, обладающим неплохой подачей, но всё же этот компонент нельзя назвать главным оружием бельгийца. А играть против таких оппонентов всегда легче, чем против сильно подающих соперников.



— Думаю, Вас порадовали матчи с участием Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной.

— Порадовали. И результатом, и в игровом плане. Касаткина сделала то, что и была должна: совершила мало невынужденных ошибок. Шарапова же действует всё увереннее и увереннее. Духом она полностью готова. Сейчас бы я уже причислил Марию к претенденткам на итоговую победу.



— К хору хулительниц россиянки присоединилась и Тимеа Бабош.

— Это вообще за гранью моего понимания. Я ещё могу понять, когда что-то говорит Возняцки, которой Мария, кстати, очень здорово ответила. Но Бабош-то куда лезет.



— Смогло ли повлиять на результат матча с участием Весниной долгое ожидание выхода на корт и позднее начало встречи с Мэдисон Киз?

— Нет, не думаю. Веснина — профессионал с большой буквы и подобные факторы на неё вряд ли способны повлиять.