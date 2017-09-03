Касаткина объяснила холодное рукопожатие с латвийской теннисисткой Остапенко

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«Быстрое и холодное рукопожатие с Остапенко? Не знаю, может у нее просто была скользкая рука, или что-то такое», — сказала Касаткина.

Остапенко, победившая на Ролан Гаррос-2017, не впервые отказывается смотреть в глаза соперниц после матча. «Елена Остапенко усовершенствовала свое рукопожатие без взгляда», — прокомментировала видео Джуди Маррей.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой 20-летней россиянки со счетом 6:3, 6:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jelena Ostapenko has perfected the "no look" handshake. <br> <a href="https://t.co/3Qu9nnbBTd">pic.twitter.com/3Qu9nnbBTd</a></p>— judy murray (@JudyMurray) <a href="https://twitter.com/JudyMurray/status/904089225355812864">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>