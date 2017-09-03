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https://sport.mail.ru/news/tennis/30882830/
3 сентября 2017, 15:53 | Теннис | Lenta.Ru

Касаткина объяснила холодное рукопожатие с латвийской теннисисткой Остапенко

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала причины холодного рукопожатия с Еленой Остапенко из Латвии после матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Слова 20-летней россиянки были опубликованы на странице журналиста Рене Денфельда в Twitter. Видео было опубликовано в Twitter Джуди Маррей, матери британского теннисиста Энди Маррея.

Российская теннисистка Дарья <span class=error>Касаткина</span> назвала причины холодного рукопожатия с Еленой <span class=error>Остапенко</span> из Латвии после матча третьего круга Открытого чемпионата США (US <span class=error>Open</span>). Слова 20-летней россиянки были опубликованы на странице журналиста <span class=error>Рене</span> Денфельда в Twitter. Видео было опубликовано в Twitter <span class=error>Джуди</span> <span class=error>Маррей</span> матери британского теннисиста <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span>. Увеличить
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«Быстрое и холодное рукопожатие с Остапенко? Не знаю, может у нее просто была скользкая рука, или что-то такое», — сказала Касаткина.

Остапенко, победившая на Ролан Гаррос-2017, не впервые отказывается смотреть в глаза соперниц после матча. «Елена Остапенко усовершенствовала свое рукопожатие без взгляда», — прокомментировала видео Джуди Маррей.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой 20-летней россиянки со счетом 6:3, 6:2.
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