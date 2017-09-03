Шарапова: экономить силы и рваться в полуфинал?
Сегодня ночью Мария Шарапова может превратить успех на открытом чемпионате США в настоящий подвиг.
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Всего неделю назад навряд ли
АППЕТИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ.
Представительница Прибалтики, разумеется, не подарок. В прошлом году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США, по дороге обыграв Гарбинье Мугурусу и Йоханну Конту. Однако Севастова явно слабее Симоны Халеп, которую Шарапова одолела в первом круге. Так что победа над Анастасией не кажется такой уж нереальной. По большому счету вопрос в том, остались ли у Марии физические и моральные силы после трех героических матчей в
После возвращения из допинговой дисквалификации Марии, которое случилось в апреле нынешнего года, Шараповой еще ни разу не удавалось выиграть больше трех матчей подряд. И, наверное, никто не осудит бывшую первую ракетку мира, если она остановиться в 1/16 финала US Open. В
Однако аппетит приходит во время еды. Злоключения, свалившиеся на Шарапову, очень изменили ее как человека — она стала более практичной в игре и более острой в высказываниях. Но не перестала при этом быть спортсменкой. Собственно, матч четвертого круга против Севастовой должен дать нам ответ на вопрос, насколько спортивный азарт и приобретенный негативный опыт увеличивают нынешний потенциал Марии. Способна ли сейчас россиянка прибавлять по ходу турнира и как долго на ее стороне будет оставаться удача?
Со стороны Марии было бы опрометчиво сейчас ставить себе задачу, скажем, дойти до полуфинала US Open. Логичнее делать постепенные шаги от матча к матчу, радуясь каждому выигранному гейму. Однако чисто теоретически и победа над Севастовой и даже успех в матче с теннисисткой из пары Гергес — Стефенс не кажутся фантастикой, даже с поправкой на нынешнюю форму Шараповой. Мария сейчас с равной долей вероятности может как выиграть, так и проиграть практически любой сопернице, оставшейся в женской сетке US Open. И любая из побед превратит ее результат в
Турнира судьба Шараповой, конечно, главная тема открытого чемпионата США для российской публики. Однако не менее интересно сейчас наблюдать за подвигами нового поколения наших звезд. Накануне 20-летняя Дарья Касаткина и 19-летний Андрей Рублев впервые в карьере добрались до второй недели на взрослых турнирах «Большого шлема». Причем, Касаткина в третьем круге обыграла одно из открытий нынешнего сезона — Елену Остапенко. А Рублев вслед за Григором Димитровым одолел крепкого середнячка — Дамира Джумхура из Боснии.
Все мы сейчас являемся свидетелем ярко выраженной смены поколений в теннисе, когда еще могут блеснуть заслуженные ветераны, но уже во весь голос заявляют о себе яркие игроки новой волны, которые по идее должны определять лицо тенниса в ближайшее десятилетие. Это касается не только нашего тенниса, но очень бы хотелось, чтобы Касаткина в итоге стала «новой Шараповой», а Рублев — «новым Кафельниковым» и чтобы нынешние восходящие звезды в итоге не поблекли, подобно многим своим предшественникам, здорово начинавшим и плохо закончившим.
В 1/8 финала US Open Касаткину ждет эстонка Кайя Канепи, а Рублева — девятый сеяный бельгиец Давид Гоффен. Соперники вполне посильные. И, если в случае с Шараповой, успешным можно будет считать любой результат, то здесь юные россияне обязаны проявить амбиции и использовать свой шанс. В четвертьфинале открытого чемпионата США российские болельщики не должны сделаться сторонними наблюдателями.
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