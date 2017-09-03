Шарапова: экономить силы и рваться в полуфинал?

Всего неделю назад навряд ли кто-то мог всерьез говорить о том, что Мария Шарапова, после всех ее травм и злоключений, способна пройти четыре круга US Open и продержаться до второй недели турнира. Однако сейчас чудо совершенно реально. Сегодня ночью российская звезда будет биться с Анастасией Севастовой из Латвии за выход в четвертьфинал последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема». Независимо от исхода этого матча, Шарапова уже может записать нынешние соревнования себе в актив. А попадание в восьмерку сильнейших станет для Марии сверхуспехом.

АППЕТИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ.

Представительница Прибалтики, разумеется, не подарок. В прошлом году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США, по дороге обыграв Гарбинье Мугурусу и Йоханну Конту. Однако Севастова явно слабее Симоны Халеп, которую Шарапова одолела в первом круге. Так что победа над Анастасией не кажется такой уж нереальной. По большому счету вопрос в том, остались ли у Марии физические и моральные силы после трех героических матчей в Нью-Йорке. Ну и удалось ли врачам россиянки окончательно решить проблему ее травмированной руки.

После возвращения из допинговой дисквалификации Марии, которое случилось в апреле нынешнего года, Шараповой еще ни разу не удавалось выиграть больше трех матчей подряд. И, наверное, никто не осудит бывшую первую ракетку мира, если она остановиться в 1/16 финала US Open. В Нью-Йорке Шарапова уже выполнила и программу минимум, и программу максимум — вновь почувствовав вкус больших соревнований, обыграв соперницу топ-уровня и обретя уверенность в собственных силах. По большому счету еще одна или две победы Марии на Открытом чемпионате США мало что изменят в плане практической пользы и впечатления от ее выступления. Возможно, сэкономить силы для решающего рывка в рейтинге в заключительной части сезона для Шараповой было бы даже полезнее.

Однако аппетит приходит во время еды. Злоключения, свалившиеся на Шарапову, очень изменили ее как человека — она стала более практичной в игре и более острой в высказываниях. Но не перестала при этом быть спортсменкой. Собственно, матч четвертого круга против Севастовой должен дать нам ответ на вопрос, насколько спортивный азарт и приобретенный негативный опыт увеличивают нынешний потенциал Марии. Способна ли сейчас россиянка прибавлять по ходу турнира и как долго на ее стороне будет оставаться удача?

Со стороны Марии было бы опрометчиво сейчас ставить себе задачу, скажем, дойти до полуфинала US Open. Логичнее делать постепенные шаги от матча к матчу, радуясь каждому выигранному гейму. Однако чисто теоретически и победа над Севастовой и даже успех в матче с теннисисткой из пары Гергес — Стефенс не кажутся фантастикой, даже с поправкой на нынешнюю форму Шараповой. Мария сейчас с равной долей вероятности может как выиграть, так и проиграть практически любой сопернице, оставшейся в женской сетке US Open. И любая из побед превратит ее результат в Нью-Йорке из просто очень успешного в героический.

Турнира судьба Шараповой, конечно, главная тема открытого чемпионата США для российской публики. Однако не менее интересно сейчас наблюдать за подвигами нового поколения наших звезд. Накануне 20-летняя Дарья Касаткина и 19-летний Андрей Рублев впервые в карьере добрались до второй недели на взрослых турнирах «Большого шлема». Причем, Касаткина в третьем круге обыграла одно из открытий нынешнего сезона — Елену Остапенко. А Рублев вслед за Григором Димитровым одолел крепкого середнячка — Дамира Джумхура из Боснии.

Все мы сейчас являемся свидетелем ярко выраженной смены поколений в теннисе, когда еще могут блеснуть заслуженные ветераны, но уже во весь голос заявляют о себе яркие игроки новой волны, которые по идее должны определять лицо тенниса в ближайшее десятилетие. Это касается не только нашего тенниса, но очень бы хотелось, чтобы Касаткина в итоге стала «новой Шараповой», а Рублев — «новым Кафельниковым» и чтобы нынешние восходящие звезды в итоге не поблекли, подобно многим своим предшественникам, здорово начинавшим и плохо закончившим.

В 1/8 финала US Open Касаткину ждет эстонка Кайя Канепи, а Рублева — девятый сеяный бельгиец Давид Гоффен. Соперники вполне посильные. И, если в случае с Шараповой, успешным можно будет считать любой результат, то здесь юные россияне обязаны проявить амбиции и использовать свой шанс. В четвертьфинале открытого чемпионата США российские болельщики не должны сделаться сторонними наблюдателями.