Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30881481/
3 сентября 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль дошёл до 1/8 финала на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне впервые с 2011 года

Испанец Рафаэль Надаль, в третьем круге US Open обыгравший аргентинца Леонардо Майера, впервые с 2011 года вышел в четвёртый раунд всех «мэйджоров» в сезоне.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> в третьем круге US <span class=error>Open</span> обыгравший аргентинца <span class=error>Леонардо</span> <span class=error>Майера</span> впервые с 2011 года вышел в четвёртый раунд всех мэйджоров в сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Всего в текущем сезоне этого удалось добиться всего двум теннисистам: Рафаэлю Надалю (финал Australian Open, победа на «Ролан Гаррос», четвёртый круг Уимблдона) и австрийцу Доминику Тиму (четвёртый круг в Мельбурне, полуфинал Открытого первенства Франции и четвёртый круг Уимблдона).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 сентября

Впервые за девять лет в 1/8 финала US Open вышли два игрока младше 20 лет

Елена Веснина: Теперь буду звать Мэдисон ночным воином

Рафаэль Надаль дошёл до 1/8 финала на всех турнирах "Большого шлема" в сезоне впервые с 2011 года