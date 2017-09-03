Рафаэль Надаль дошёл до 1/8 финала на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне впервые с 2011 года

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Всего в текущем сезоне этого удалось добиться всего двум теннисистам: Рафаэлю Надалю (финал Australian Open, победа на «Ролан Гаррос», четвёртый круг Уимблдона) и австрийцу Доминику Тиму (четвёртый круг в Мельбурне, полуфинал Открытого первенства Франции и четвёртый круг Уимблдона).