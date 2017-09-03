Рублев покоряет США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рублев и Касаткина ставят личные рекорды, Веснина выбывает.

Андрей Рублев продолжает победное шествие по США — вслед за первым в карьере выходом в третий круг турнира «Большого шлема» 19-летний талант сумел прибиться и в 1/8 финала US Open, почти сразу же обновив личное достижение.

Помешать россиянину в этом мог 25-летний Дамир Джумхур, однако его более молодой оппонент достаточно уверенно разобрался с соседом по рейтингу ATP (53 место у Рублева против 56 позиции у боснийца) в четырех сетах — 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.

За почти трехчасовую встречу Андрей оформил семь эйсов, реализовал девять брейк-поинтов, а также совершил четыре ошибке на подаче. В свою очередь Джумхур сделал семь брейков, пять эйсов и четырежды ошибся при введении мяча в игру.

За выход в четвертьфинал турнира Рублев поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном.

По окончании поединка россиянин признался, что выход в 1/8 финала «Шлема» очень важен для него.

«Чувствую себя великолепно, очень рад впервые выйти в четвертый круг — это замечательные ощущения. Для меня это очень многое значит. Что бы ни случилось дальше, я буду стараться показывать свою лучшую игру.

Главное — продолжать работать и совершенствоваться.

Что касается моего следующего соперника Давида Гоффена, он в первой десятке и топ-игрок. Я буду стараться играть в свой теннис. Ели я буду подстраиваться под его стиль или действовать медленно, то у меня не будет шансов, — заявил Андрей.

Не менее триумфально прошедший игровой день сложился и для соотечественницы Рублева Дарьи Касаткиной (38) — 20-летняя теннисистка также впервые сумела преодолеть барьер в виде третьего круга турнира «Большого шлема», обыграв в двух сетах латвийку Елену Остапенко (12).

Матч длился чуть более часа, однако старт встречи заставил понервничать поклонников россиянки — первые три гейма остались за ее соперницей.

Впрочем, на этом радостные новости для Остапенко в данном поединке и закончились: собравшись с мыслями, Дарья сумела взять сразу 11 (!) партий кряду и вскоре уже праздновала победу (6:3, 6:2).

На счету представительницы России в итоге оказалось шесть брейков, два эйса и четыре двойные ошибки. В то же время его оппонентка сумела набрать три брейк-поинта, четыре раза ошиблась и один раз оформил эйс.

Стоит отметить, что после завершения поединка латвийская спортсменка посетовала на плохое самочувствие, что, возможно, и стало причиной жуткого провала в игре теннисистки после трех стартовых геймов.

«До этого я постоянно проигрывала в третьем круге, так что от US Open ничего не ждала, — призналась журналистам россиянка. — Просто играла, получала удовольствие и старалась показать свой теннис. Матч с Остапенко начался не очень хорошо. Я немного нервничала, а она здорово начала. Но я держалась разработанной стратегии, была сосредоточена, и в итоге это принесло результат.

Во втором сете начала хорошо себя чувствовать. Все шло так, как я хотела. Но при счете 5:0 немного зажалась.

В следующем круге Открытого чемпионата США Касаткина сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

А вот у Елены Весниной поддержать боевой настрой Рублева и Касаткиной не получилось: на пути россиянки в 1/8 финала турнира встала американка Мэдисон Кис (16), и преграда эта для 18-й ракетки мира оказалась роковой.

При этом начался матч для Весниной удачно: олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде крайне уверенно взяла первый сет и была близка к тому, что завершить поединок уже в следующем отрезке, однако при счете 4:4 по геймам судья принял спорное решение, которое в итоге стоило Елене победы (6:2, 4:6, 1:6).

Джокович поддержал «флешмоб» Серены.

Уже второй день кряду на US Open результаты матчей и красивые розыгрыши чуть меркнуть по причине радостных новостей, приходящих из-за корта — если в пятницу весь мир обсуждал рождение дочери у американки Серены Уильямс, то накануне в прессу просочилась информация о новорожденной и в семье серба Новака Джоковича.

Отметим, что в семье теннисиста, не участвующего в Открытом чемпионате США из-за травмы, уже есть один ребенок — осенью 2014 года его жена Елена родила сына, которого назвали Стефаном.

Официального подтверждения радостного известия от четы еще не поступало, однако поклонники уже вовсю начали поздравлять пару с очередным «титулом в миксте».

Остальное.

Из других примечательных итогов шестого дня американского турнира «Большого шлема» в одиночном теннисе стоит отметить победы испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера над аргентинцем Леонардо Майером (6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4) и представителем Испании Фелисьяно Лопесом (6:3, 6:3, 7:5) соответственно, тяжелейшую викторию чешки Каролины Плишковой, продолжающей борьбу за лидерство в мировом рейтинге, во встрече с китаянкой Чжан Шуай (3:6, 7:5, 6:4), а также успех украинца Александра Долгополова в поединке с сербом Виктором Троицки (6:1, 6:0, 6:4).

Говоря же о парном теннисе, стоит упомянуть поражения пар Андрей Кузнецов / Малек Жазири (Россия / Тунис) и Михаил Южный / Миша Зверев (Россия / Германия), не сумевших выйти в третий круг турнира. Удалось это сделать зато дуэту Анастасия Павлюченкова / Кристина Младенович (Россия / Франция) — теперь в 1/8 финала им предстоит сразиться с Мартиной Хингис (Швейцария) и Чань Юнжань (Тайвань).