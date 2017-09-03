Андрей Рублёв впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема»
Россиянин Андрей Рублёв, обыгравший боснийца Дамира Джумхура в третьем круге US Open, впервые в своей карьере сыграет во второй неделе турнира «Большого шлема».
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Напомним, что ранее он впервые напрямую попал в основную сетку Открытого первенства США, а во втором круге впервые обыграл теннисиста из Топ-10.
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