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https://sport.mail.ru/news/tennis/30880891/
3 сентября 2017, 11:15 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема»

Россиянин Андрей Рублёв, обыгравший боснийца Дамира Джумхура в третьем круге US Open, впервые в своей карьере сыграет во второй неделе турнира «Большого шлема».

Россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> обыгравший <span class=error>боснийца</span> <span class=error>Дамира</span> Джумхура в третьем круге US <span class=error>Open</span> впервые в своей карьере сыграет во второй неделе турнира Большого шлема. Увеличить
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Напомним, что ранее он впервые напрямую попал в основную сетку Открытого первенства США, а во втором круге впервые обыграл теннисиста из Топ-10.
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