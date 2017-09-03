Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30880835/
3 сентября 2017, 11:14 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Гаврилова продолжают выступление на Открытом первенстве США в паре

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова обыграли Чанг Чи-Юнь из Тайваня и Мисаки Дои из Японии со счётом 6/3, 7/5 во втором круге парного US Open.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и сделали три брейка.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде Касаткина и Гаврилова сыграют с Хао-Чин Чань из Тайваня и Чжан Шуай из Китая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 сентября

Элина Свитолина: Знала, что зрители будут поддерживать мою соперницу

Роджер Федерер: Ждал, что Фелисиано будет бороться

Рафаэль Надаль: С 14-го раза мне удалось реализовать свой брейк-пойнт