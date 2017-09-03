Касаткина и Гаврилова продолжают выступление на Открытом первенстве США в паре
Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова обыграли Чанг
Чи-Юнь из Тайваня и Мисаки Дои из Японии со счётом 6/3, 7/5 во втором круге парного US Open.
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали шесть
В 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде Касаткина и Гаврилова сыграют с
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