Касаткина и Гаврилова продолжают выступление на Открытом первенстве США в паре

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и сделали три брейка.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде Касаткина и Гаврилова сыграют с Хао-Чин Чань из Тайваня и Чжан Шуай из Китая.