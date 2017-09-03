Веснина не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

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В матче третьего раунда россиянка, «посеянная» под 17-м номером, проиграла американке Мэдисон Киз (15) со счетом 6:2, 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Следующей соперницей американки станет украинская теннисистка Элина Свитолина (4).

Ранее в четвертый круг пробились две россиянки: Дарья Касаткина и Мария Шарапова.

Открытый чемпионат США (общий призовой фонд — $50,4 млн), четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема, продлится до 10 сентября.