Швейцарец Роджер Федерер преодолел стадию третьего круга на US Open
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, третий номер мирового рейтинга, пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
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В матче третьего круга четвертого в сезоне турнира Большого шлема Федерер (3-й номер посева) обыграл испанца Фелисиано Лопеса (31) — 6:3, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В 1/8 финала US Open Федерер встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером (33).
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