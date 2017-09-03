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3 сентября 2017, 10:34 | Теннис | Р-Спорт

Швейцарец Роджер Федерер преодолел стадию третьего круга на US Open

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, третий номер мирового рейтинга, пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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В матче третьего круга четвертого в сезоне турнира Большого шлема Федерер (3-й номер посева) обыграл испанца Фелисиано Лопеса (31) — 6:3, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

В 1/8 финала US Open Федерер встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером (33).
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