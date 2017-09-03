Первая ракетка мира испанец Надаль пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
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В матче третьего круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Надаль обыграл аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.
За выход в ¼ финала US Open Надаль поспорит с украинцем Александром Долгополовым.
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