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3 сентября 2017, 10:33 | Теннис | Р-Спорт

Первая ракетка мира испанец Надаль пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> занимающий первое место в рейтинге Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США который проходит в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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В матче третьего круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Надаль обыграл аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.

За выход в ¼ финала US Open Надаль поспорит с украинцем Александром Долгополовым.
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