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3 сентября 2017, 1:16 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв преодолел барьер третьего раунда американского «Шлема»

53-я ракета мира, россиянин Андрей Рублёв, переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего 56-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4, 5/7, 6/4 и вышел в 1/8 финала Открытого первенства США.

Встреча длилась 2 часа 45 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал девять брейк-пойнтов, а 25-летний Джумхур пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу россиянина.

Следующим соперником Рублёва в Нью-Йорке будет бельгиец Давид Гоффин.
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