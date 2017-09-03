Андрей Рублёв преодолел барьер третьего раунда американского «Шлема»

Встреча длилась 2 часа 45 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал девять брейк-пойнтов, а 25-летний Джумхур пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу россиянина.

Следующим соперником Рублёва в Нью-Йорке будет бельгиец Давид Гоффин.