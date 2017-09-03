Андрей Рублёв преодолел барьер третьего раунда американского «Шлема»
53-я ракета мира, россиянин Андрей Рублёв, переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего 56-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4, 5/7, 6/4 и вышел в 1/8 финала Открытого первенства США.
Встреча длилась 2 часа 45 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал девять
Следующим соперником Рублёва в
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