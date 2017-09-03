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https://sport.mail.ru/news/tennis/30879880/
3 сентября 2017, 1:02 | Теннис | GoTennis.ru

US Open. Кудрявцева и Чжен Сайсай уступили во втором раунде парного турнира

Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжен Сайсай проиграли чешкам Люси Шафаржовой и Барборе Стрыковой со счётом 3/6, 2/6 во втором круге Открытого первенства США в паре.

Встреча длилась 1 час 10 минут. За это время Кудрявцева и Чжен Сайсай сделали один эйс, дважды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнта, а их соперницы четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали четыре брейка.

Следующими соперницами Шафаржовой и Стрыковой будут украинка Надежда Киченок и чешкой Барборой Крейчиковой.
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