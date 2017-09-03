US Open. Кудрявцева и Чжен Сайсай уступили во втором раунде парного турнира

Встреча длилась 1 час 10 минут. За это время Кудрявцева и Чжен Сайсай сделали один эйс, дважды ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнта, а их соперницы четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали четыре брейка.

Следующими соперницами Шафаржовой и Стрыковой будут украинка Надежда Киченок и чешкой Барборой Крейчиковой.