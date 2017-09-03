US Open. Кудрявцева и Чжен Сайсай уступили во втором раунде парного турнира
Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжен Сайсай проиграли чешкам Люси Шафаржовой и Барборе Стрыковой со счётом 3/6, 2/6 во втором круге Открытого первенства США в паре.
Встреча длилась 1 час 10 минут. За это время Кудрявцева и Чжен Сайсай сделали один эйс, дважды ошиблись при подаче и реализовали один
Следующими соперницами Шафаржовой и Стрыковой будут украинка Надежда Киченок и чешкой Барборой Крейчиковой.
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