Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 22-летняя Свитолина сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Роджерс дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу украинки.

В следующем раунде US Open Свитолина сразится либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с американкой Мэдисон Киз.