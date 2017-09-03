Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата США
Четвёртая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, переиграла американку Шелби Роджерс, занимающую 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 7/5 и вышла в четвёртый круг «мэйджора» в
Нью-Йорке.
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 22-летняя Свитолина сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
В следующем раунде US Open Свитолина сразится либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с американкой Мэдисон Киз.
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