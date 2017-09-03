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3 сентября 2017, 0:42 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Четвёртая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, переиграла американку Шелби Роджерс, занимающую 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 7/5 и вышла в четвёртый круг «мэйджора» в Нью-Йорке.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 22-летняя Свитолина сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Роджерс дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу украинки.

В следующем раунде US Open Свитолина сразится либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с американкой Мэдисон Киз.
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