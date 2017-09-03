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https://sport.mail.ru/news/tennis/30879707/
3 сентября 2017, 0:20 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Младенович пробились в третий круг парного «мэйджора» в США

Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович переиграли китаянок Цзян Ван и Ван Яфань со счётом 3/6 6/4, 6/0 во втором круге Открытого первенства США в паре.

Встреча длилась 1 час 37 минут. Ха это время Павлюченкова и Младенович сделали четыре эйса, пять раз ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали три брейка.

В третьем раунде парного US Open Павлюченкова и Младенович померятся силами с Мартиной Хингис из Швейцарии и Юн-Янь Чань из Тайваня.
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