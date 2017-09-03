Павлюченкова и Младенович пробились в третий круг парного «мэйджора» в США
Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович переиграли китаянок Цзян Ван и Ван Яфань со счётом 3/6 6/4, 6/0 во втором круге Открытого первенства США в паре.
Встреча длилась 1 час 37 минут. Ха это время Павлюченкова и Младенович сделали четыре эйса, пять раз ошиблись при подаче и реализовали шесть
В третьем раунде парного US Open Павлюченкова и Младенович померятся силами с Мартиной Хингис из Швейцарии и
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