Павлюченкова и Младенович пробились в третий круг парного «мэйджора» в США

Встреча длилась 1 час 37 минут. Ха это время Павлюченкова и Младенович сделали четыре эйса, пять раз ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали три брейка.

В третьем раунде парного US Open Павлюченкова и Младенович померятся силами с Мартиной Хингис из Швейцарии и Юн-Янь Чань из Тайваня.