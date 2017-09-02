Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 в пользу 20-летней россиянки. Остапенко, «посеянная» на турнире под 12-м номером, является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом сете латвийка повела в счете 3:0, но затем Касаткина выиграла шесть геймов подряд, победив в сете. Во втором сете россиянка повела 5:0, таким образом, она выиграла 11 геймов подряд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Grand Slam champion Ostapenko didn't disappoint with the handshake. <a href="https://twitter.com/hashtag/Kasatkina?src=hash">#Kasatkina</a> <a href="https://t.co/bM6QxPaElE">pic.twitter.com/bM6QxPaElE</a></p>— Ashish Jena (@ashishjena94) <a href="https://twitter.com/ashishjena94/status/904057522486616064">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Касаткина впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнирах серии Большого шлема. В следующем круге она сыграет с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

US Open завершится 10 сентября. Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром серии Большого шлема.