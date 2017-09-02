Южный и Зверев завершили борьбу на парном «мэйджоре» в Нью-Йорке
Россиянин Михаил Южный и немец Миша Зверев проиграли американцам Кристоферу Ибэнксу и Кристиану Харрисону со счётом 3/6, 6/4, 4/6 на старте Открытого первенства США в паре.
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Южный и Зверев сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два
Во втором раунде парного US Open Ибэнкс и Харрисон встретятся с голландцами Робином Хаазе и Матве Мидделькопом.
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