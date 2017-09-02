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https://sport.mail.ru/news/tennis/30879244/
2 сентября 2017, 22:21 | Теннис | GoTennis.ru

Южный и Зверев завершили борьбу на парном «мэйджоре» в Нью-Йорке

Россиянин Михаил Южный и немец Миша Зверев проиграли американцам Кристоферу Ибэнксу и Кристиану Харрисону со счётом 3/6, 6/4, 4/6 на старте Открытого первенства США в паре.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Южный и Зверев сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их оппоненты четыре раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и сделал три брейка.

Во втором раунде парного US Open Ибэнкс и Харрисон встретятся с голландцами Робином Хаазе и Матве Мидделькопом.
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