Южный и Зверев завершили борьбу на парном «мэйджоре» в Нью-Йорке

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Южный и Зверев сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их оппоненты четыре раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и сделал три брейка.

Во втором раунде парного US Open Ибэнкс и Харрисон встретятся с голландцами Робином Хаазе и Матве Мидделькопом.