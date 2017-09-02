Открытый чемпионат США. Каролина Плишкова в трёх сетах одолела Чжан Шуай
Первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в трёх сетах обыграла китаянку Чжан Шуай, занимающую 26-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 6/4 в третьем круге US Open.
Встреча длилась 2 часа 19 минут. За это время 25-летняя Плишкова сделала девять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
В 1/8 финала Открытого первенства США Плишковой предстоит поединок либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с американкой Дженнифер Брэди.
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