Открытый чемпионат США. Каролина Плишкова в трёх сетах одолела Чжан Шуай

Встреча длилась 2 часа 19 минут. За это время 25-летняя Плишкова сделала девять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 28-летняя соперница дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу чешки.

В 1/8 финала Открытого первенства США Плишковой предстоит поединок либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с американкой Дженнифер Брэди.