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https://sport.mail.ru/news/tennis/30878907/
2 сентября 2017, 21:49 | Теннис | GoTennis.ru

Открытый чемпионат США. Каролина Плишкова в трёх сетах одолела Чжан Шуай

Первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в трёх сетах обыграла китаянку Чжан Шуай, занимающую 26-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 6/4 в третьем круге US Open.

Встреча длилась 2 часа 19 минут. За это время 25-летняя Плишкова сделала девять эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 28-летняя соперница дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу чешки.

В 1/8 финала Открытого первенства США Плишковой предстоит поединок либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с американкой Дженнифер Брэди.
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