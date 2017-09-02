Доминик Тим преодолел барьер третьего круга US Open
Восьмая ракетка мира, австриец Доминик Тим, сломил сопротивление француза Адриана Маннарино, занимающего 34-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/3, 6/4 и вышел в четвёртый круг Открытого первенства США.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 23-летний Тим сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В 1/8 финала US Open Тим сыграет либо с испанцем Роберто
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