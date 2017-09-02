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https://sport.mail.ru/news/tennis/30878832/
2 сентября 2017, 21:02 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим преодолел барьер третьего круга US Open

Восьмая ракетка мира, австриец Доминик Тим, сломил сопротивление француза Адриана Маннарино, занимающего 34-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/3, 6/4 и вышел в четвёртый круг Открытого первенства США.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 23-летний Тим сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Маннарино ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 5:0 в пользу австрийца.

В 1/8 финала US Open Тим сыграет либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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