Доминик Тим преодолел барьер третьего круга US Open

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 23-летний Тим сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Маннарино ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 5:0 в пользу австрийца.

В 1/8 финала US Open Тим сыграет либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.