Фабио Фоньини дисквалифицировали с Открытого первенства США за неспортивное поведение

Ранее за это он был оштрафован на 24 тысячи долларов. Теперь ему также придётся вернуть призовые, заработанные на турнире, которые составили около 72 тысяч долларов.

Напомним, что Фоньини завершил выступление в одиночном разряде, но продолжал играть в паре со своим соотечественником Симоне Болелли.