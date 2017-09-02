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https://sport.mail.ru/news/tennis/30878762/
2 сентября 2017, 21:11 | Теннис | GoTennis.ru

Фабио Фоньини дисквалифицировали с Открытого первенства США за неспортивное поведение

Итальянец Фабио Фоньини дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение во время матча первого круга. 30-летний теннисист позволил себе оскорбительные и сексистские высказывания в адрес женщины-судьи.

Ранее за это он был оштрафован на 24 тысячи долларов. Теперь ему также придётся вернуть призовые, заработанные на турнире, которые составили около 72 тысяч долларов.

Напомним, что Фоньини завершил выступление в одиночном разряде, но продолжал играть в паре со своим соотечественником Симоне Болелли.
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