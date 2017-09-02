Кузнецов и Жазири покидают Открытый чемпионат США в парном разряде

Матч продолжался 52 минуты. За это время теннисисты выполнили по два эйса. При этом Кузнецов и Жазири допустили три двойные ошибки и не сделали ни одного брейка, а их соперники один раз ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

Следующие соперники Дарсиса и Селы на «мэйджоре» в Нью-Йорке станут известны позже.