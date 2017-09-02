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https://sport.mail.ru/news/tennis/30878442/
2 сентября 2017, 19:32 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецов и Жазири покидают Открытый чемпионат США в парном разряде

Россиянин Андрей Кузнецов и тунисец Малек Жазири проиграли бельгийцу Стиву Дарсису и израильтянину Дуди Селе со счётом 2/6, 1/6 во втором круге парного US Open.

Матч продолжался 52 минуты. За это время теннисисты выполнили по два эйса. При этом Кузнецов и Жазири допустили три двойные ошибки и не сделали ни одного брейка, а их соперники один раз ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

Следующие соперники Дарсиса и Селы на «мэйджоре» в Нью-Йорке станут известны позже.
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