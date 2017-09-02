Билли Джин Кинг: Серена говорит, что вернётся на корт, но этому нельзя верить

«Теперь у Серены есть ребёнок. Она говорит, что намерена вернуться на корт, но этому нельзя верить, потому что, когда ты держишь ребёнка на руках, можно и передумать. Ведь Серена выиграла уже достаточно.

Тем не менее, я думаю, что она хочет вернуться и побить рекорд. Её мысли заняты рекордами. Я могу судить по тому, как она говорит.

Маргарет Корт завоевала 62 титула на турнирах «Большого шлема», из них 24 трофея в одиночном разряде. Думаю, Серена захочет побить этот рекорд, по крайней мере в «одиночке».

Я выступала до 40 лет. В этом случае иногда тебе приходится играть с теннисистами вдвое младше тебя, так что нужно быть в форме, — приводит слова Кинг Omnisport.