Шарапова поиздевалась над соперницей после ее наезда. Так держать, Маша!
Конкурентки
по-прежнему не оставляют в покое Марию Шарапову, которая уже вышла в 1/8 финала US Open.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С тех пор, как Мария Шарапова попалась на мельдонии, и ей выписали дисквалификацию, некоторые теннисистки не упускали возможности, чтобы покритиковать россиянку. Причем не всегда в этичной форме.
Продолжается это до сих пор. Вот датчанка Каролин Возняцки с US Open, которая уже вылетела во втором круге турнира, проиграв россиянке Екатерине Макаровой (2:6, 7:6, 1:6), отпустила шпильку в адрес Шараповой. Под критику попали и организаторы, которых обвинили в неуважении:
«Это что за расписание? Пятая ракетка мира поставлена на корт № 5 пятым запуском, — сказала Возняцки о себе в третьем лице. — Человек вернулся после травм, поднялся на пятое место. Она заслуживает права играть на более крупном корте.
Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса. Но есть другой человек, который возвращается после дисквалификации за допинг. И ее каждый матч ставится на центральный корт. Это очень сомнительное решение. До чего мы вообще дойдем с такими примерами?!
Надо сказать, что 27-летняя Возняцки является давним хейтером Шараповой. Она раньше говорила, что не надо давать Марии
Сама Шарапова в третьем круге обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин (7:5, 6:2) и вернулась в сотню лучших теннисисток WTA. А на
«Не я составляю расписание. Я готова сражаться там, куда меня поставят. Если меня отправят играть на парковку в Квинс (район в Нью-Йорке), я с радостью там выступлю.
Мне все это без разницы. Для меня самое главное, что я в четвертом круге. А где сейчас Возняцки — понятия не имею.
После этих слов
Вообще Шарапова сейчас переживает настоящий подъем. Она уже обеспечила себе место в основной сетке открытого чемпионата Австралии, безо всяких
«Я не сосредотачиваюсь на рейтинге, — говорит Шарапова. — Моя цель — просто побеждать в каждом матче. Тогда и стоять будешь высоко. Обыгрывать всех как можно чаще — вот моя цель».
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