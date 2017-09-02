Шарапова поиздевалась над соперницей после ее наезда. Так держать, Маша!

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С тех пор, как Мария Шарапова попалась на мельдонии, и ей выписали дисквалификацию, некоторые теннисистки не упускали возможности, чтобы покритиковать россиянку. Причем не всегда в этичной форме.

Продолжается это до сих пор. Вот датчанка Каролин Возняцки с US Open, которая уже вылетела во втором круге турнира, проиграв россиянке Екатерине Макаровой (2:6, 7:6, 1:6), отпустила шпильку в адрес Шараповой. Под критику попали и организаторы, которых обвинили в неуважении:

«Это что за расписание? Пятая ракетка мира поставлена на корт № 5 пятым запуском, — сказала Возняцки о себе в третьем лице. — Человек вернулся после травм, поднялся на пятое место. Она заслуживает права играть на более крупном корте.

Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса. Но есть другой человек, который возвращается после дисквалификации за допинг. И ее каждый матч ставится на центральный корт. Это очень сомнительное решение. До чего мы вообще дойдем с такими примерами?!

Надо сказать, что 27-летняя Возняцки является давним хейтером Шараповой. Она раньше говорила, что не надо давать Марии уайлд-кард, та их не заслужила. Хотя в принципе Каролин должна ненавидеть саму себя за то, что в этом году проиграла шесть финалов из шести.

Сама Шарапова в третьем круге обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин (7:5, 6:2) и вернулась в сотню лучших теннисисток WTA. А на пресс-конференции ответила на вопрос на злобу дня:

«Не я составляю расписание. Я готова сражаться там, куда меня поставят. Если меня отправят играть на парковку в Квинс (район в Нью-Йорке), я с радостью там выступлю.

Мне все это без разницы. Для меня самое главное, что я в четвертом круге. А где сейчас Возняцки — понятия не имею.

После этих слов пресс-центр зааплодировал Марии. Так тонко срезать злопыхательницу — это уметь надо!

Вообще Шарапова сейчас переживает настоящий подъем. Она уже обеспечила себе место в основной сетке открытого чемпионата Австралии, безо всяких уайлд-кард. При этом Маше уже за 30 лет. Это солидный возраст по меркам тенниса.

«Я не сосредотачиваюсь на рейтинге, — говорит Шарапова. — Моя цель — просто побеждать в каждом матче. Тогда и стоять будешь высоко. Обыгрывать всех как можно чаще — вот моя цель».