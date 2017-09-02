Мария Шарапова: Если бы я родилась в России несколько лет назад, возможно, мы бы никуда не уезжали

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— Складывается впечатление, что вы окончательно нашли свою игру. Сейчас вы комфортнее чувствуете себя на корте?

— После того, что было в первой партии, я бы так не говорила. Правда, второй сет сложился намного лучше. На старте поединка я слишком часто ошибалась.

Ранее я провела два трёхсетовых матча, так что рада победе в двух партиях. У меня получилось дать организму небольшой отдых. Вчера я вообще не тренировалась. Возможно, из-за этого в начале я играла не очень уверенно, но затем мне удалось прибавить.

— Вас не удивил тот факт, что совсем юная спортсменка весьма вольготно чувствовала себя во встрече с вами да ещё и на центральном корте?

— Сейчас для неё наступили отличные времена. В таком возрасте тебе никто не страшен, ты с жадностью впитываешь в себя всё новое, с чем сталкиваешься. Это особенный момент и нужно как можно дольше постараться им насладиться.

— София сказала, что вы были её примером для подражания. В слышали об этом? Как оцените её игру?

— Да, я знала об этом. Она сказала мне много тёплых слов в раздевалке. Для меня не стало сюрпризом то, с каким вдохновением она действовала. Мне кажется, я прошлом матче она отыгралась с матч-пойнтов, так что Кенин — это настоящий боец.

Конечно, ей явно не хватает опыта, но она уже является тяжёлой оппоненткой. Ей удалось совершить рывок в рейтинге, так что я настраивалась на борьбу.

В последний раз я была на этой стадии довольно давно. В третьем круге «Шлема» слабых соперниц уже нет.

— Благодаря этой победе вы почти наверняка войдёте в Топ-100, а значит попадёте в основную сетку Australian Open. Получается, вопрос о предоставлении wild card уже не стоит. Вы рады?

— Моя первостепенная задача — побеждать в матчах и набирать форму. Даже будучи ещё молодой, я не задумывалась о рейтинге. Даже когда я ещё не побывала первой ракеткой, всё равно не концентрировалась на этом.

Если ты выигрываешь матчи, то поднимаешься в рейтинге. Моя цель именно такова.

— Кенин тоже совершила переезд из России во Флориду, можно сказать, пошла по вашим стопам.

— Да, она весьма неплохо знает язык. Русский, не английский (смеётся).

— Сейчас вы бы тоже порекомендовали отцам юных российских теннисисток пойти на такой шаг?

— Когда я только начинала заниматься теннисом, этот вид спорта не был популярен в России. Было гораздо меньше возможностей для тренировок. Сейчас появилось больше кортов и квалифицированных специалистов. Стало проще, причём намного.

Раньше больше внимания приковывали к себе зимние виды — хоккей, фигурное катание. Популярной была гимнастика. Сейчас теннис стал популярнее. Вполне возможно, если бы я родилась в России несколько лет назад, то мы бы не стали переезжать.

— Вы сказали, что общались с Софией в раздевалке. На каком языке?

— На русском.

— Она до сих пор его помнит?

— Конечно, она очень хорошо говорит! Я, конечно, не эксперт, но мне так показалось (улыбается).