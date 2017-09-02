На Открытом чемпионате США арестован эстонец, которому было запрещено посещать турнир
Во время пятого игрового дня на US Open был задержан гражданин Эстонии, которому было запрещено появляться на территории спортивного комплекса Билли Джин Кинг.
В прошлом году он был замечен в кортсайдинге — передаче информации о ходе поединков посредством специального оборудования для последующего её использования при ставках в букмекерских конторах. Дело в том, что трансляции матчей идут с небольшой задержкой, что позволяет делать ставки на исход уже завершившихся розыгрышей.
Как результат, нарушителю было запрещено в течение 20 лет посещать «мэйджор» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter