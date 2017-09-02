На Открытом чемпионате США арестован эстонец, которому было запрещено посещать турнир

В прошлом году он был замечен в кортсайдинге — передаче информации о ходе поединков посредством специального оборудования для последующего её использования при ставках в букмекерских конторах. Дело в том, что трансляции матчей идут с небольшой задержкой, что позволяет делать ставки на исход уже завершившихся розыгрышей.

Как результат, нарушителю было запрещено в течение 20 лет посещать «мэйджор» в Нью-Йорке, однако накануне он вновь находился на территории турнира, где был задержан и доставлен в полицейский участок.