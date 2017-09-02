Во время матча с участием Катерины Бондаренко в Нью-Хейвене была зафиксирована подозрительная ставочная активность

Представители компании утверждают, что параллельно с этой встречей повышенная ставочная активность была зафиксирована в контексте поединка с участием украинки Катерины Бондаренко в Нью-Хейвене, причём ставки осуществлялись с тех же аккаунтов, что и на матч Долгополова.

По информации издания The New York Times, имя Александра Долгополова не первый раз упоминается в связи с договорными матчами. В 2010 году серб Стефан Савич обратился к киприоту Маркосу Багдатису с предложением проиграть первую партию поединка с украинцем на турнире в Пекине за $30 тысяч, уверив, что последующие два сета Долгополов отдаст.

Спустя две недели Стефан продублировал своё предложение уже во время «Кубка Кремля». В обоих случаях Багдатис обращался в соответствующие органы, а Савич впоследствии получил пожизненную дисквалификацию.

Напомним, что после поединка с Томашем Бердыхом на US Open Долгополов в резкой форме ответил, что ему всё равно, что пишут СМИ по данному вопросу, и отказался комментировать ситуацию. От комментариев отказалась и Катерина Бондаренко.