Во время матча с участием Катерины Бондаренко в Нью-Хейвене была зафиксирована подозрительная ставочная активность
Букмекерская контора Pinnacle сообщила, что поединок украинца Александра Долгополова и бразильца Тьяго Монтейро в квалификации турнира в
Уинстон-Сейлеме не был единственным подозрительным матчем в тот день.
Представители компании утверждают, что параллельно с этой встречей повышенная ставочная активность была зафиксирована в контексте поединка с участием украинки Катерины Бондаренко в
По информации издания The New York Times, имя Александра Долгополова не первый раз упоминается в связи с договорными матчами. В 2010 году серб Стефан Савич обратился к киприоту Маркосу Багдатису с предложением проиграть первую партию поединка с украинцем на турнире в Пекине за $30 тысяч, уверив, что последующие два сета Долгополов отдаст.
Спустя две недели Стефан продублировал своё предложение уже во время «Кубка Кремля». В обоих случаях Багдатис обращался в соответствующие органы, а Савич впоследствии получил пожизненную дисквалификацию.
Напомним, что после поединка с Томашем Бердыхом на US Open Долгополов в резкой форме ответил, что ему всё равно, что пишут СМИ по данному вопросу, и отказался комментировать ситуацию. От комментариев отказалась и Катерина Бондаренко.
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