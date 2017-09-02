Хассанов выиграл турнир ITF в Украине

В решающем матче турнира Хассанов обыграл третью ракетку соревнований, украинца Артема Смирнова — 6:4, 6:2.

Ранее в полуфинале казахстанец был сильнее украинца Виталия Сашко — 6:3, 6:2, в четвертьфинале обыграл восьмую ракетку «фьючерса», украинца Владимира Ужловского — 7:5, 6:2, во втором круге одиночки — украинца Никиту Маштакова — 6:4, 5:7, 7:6, а на старте был сильнее другого представителя Украины, Александра Белинского — 6:3, 6:4.

Хассанов был одним из 12 иностранцев, стартовавших на турнире, однако уже к четвертьфиналу все остальные иностранные спортсмены, включая казахстанца Тимура Мауленова, выбыли из борьбы.

Мауленов вместе с казахстанским теннисистом Сагадатом Аяпом в субботу вступят в борьбу за путевку в основную сетку следующего киевского «фьючерса» с аналогичным призовым фондом: Мауленов в первом круге квалификации сыграет с украинцем Михайло Муравьевым, Аяп — с представителем Молдовы Егором Матвейвичем.

Хассанов следующий киевский «фьючерс» начнет с основной сетки турнира, как и тот, который выиграл в воскресенье.