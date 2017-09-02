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https://sport.mail.ru/news/tennis/30876278/
2 сентября 2017, 13:22 | Теннис | Lenta.Ru

Шарапова ответила на критику Возняцки

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила датчанке Каролин Возняцки, которая возмутилась тем, что россиянка все матчи в рамках US Open проводит на центральном корте. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> ответила датчанке <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> которая возмутилась тем что россиянка все матчи в рамках US <span class=error>Open</span> проводит на центральном корте. Об этом сообщается на сайте соревнований. Увеличить
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«Не я составляю расписание. Готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Самое главное, что я вышла в четвертый круг. А где сейчас Возняцки, я не знаю», — заявила Шарапова.

В субботу, 2 сентября, россиянка обыграла в третьем круге американку Софию Кенин (7:5, 6:2) и вышла в 1/8 финала соревнований, где встретится с теннисисткой из Латвии Анастасией Севастовой.

Возняцки в четверг, 31 августа в матче второго круга уступила россиянке Екатерине Макаровой (2:6, 7:6 (7:5), 1:6.
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