Шарапова ответила на критику Возняцки

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«Не я составляю расписание. Готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Самое главное, что я вышла в четвертый круг. А где сейчас Возняцки, я не знаю», — заявила Шарапова.

В субботу, 2 сентября, россиянка обыграла в третьем круге американку Софию Кенин (7:5, 6:2) и вышла в 1/8 финала соревнований, где встретится с теннисисткой из Латвии Анастасией Севастовой.

Возняцки в четверг, 31 августа в матче второго круга уступила россиянке Екатерине Макаровой (2:6, 7:6 (7:5), 1:6.