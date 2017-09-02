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https://sport.mail.ru/news/tennis/30875887/
2 сентября 2017, 12:49 | Теннис | БЕЛТА

Белорусские теннисисты завершили выступления на открытом чемпионате США

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские теннисисты завершили выступления на заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за Александрой Саснович, которая выбыла после поединка второго раунда одиночного разряда, ракетки зачехлили участники мужского парного турнира. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски в первом круге проиграли американскому дуэту Тэйлор Фритц / Рейлли Опелка — 6:7 (5:7), 4:6. Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо также в матче стартового раунда уступили итальянско-французскому тандему Андреас Сеппи / Адриан Маннарино — 3:6, 6:7 (3:7).

Турнир на нью-йоркских кортах «Флашинг Медоуз» завершится 10 сентября.

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Александра Саснович вышла во второй круг US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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