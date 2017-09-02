Белорусские теннисисты завершили выступления на открытом чемпионате США
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские теннисисты завершили выступления на заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вслед за Александрой Саснович, которая выбыла после поединка второго раунда одиночного разряда, ракетки зачехлили участники мужского парного турнира. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски в первом круге проиграли американскому дуэту Тэйлор Фритц / Рейлли Опелка — 6:7 (5:7), 4:6. Андрей Василевский и чилиец Ханс
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