«Надеюсь, дочка Серены не будет играть в теннис»
Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает свой победное шествие по US Open — в третьем круге турнира она легко разобралась с американкой Софьей Кенин и вышла в 1/8 финала первенства. В то же время главной темой минувшего дня в мире тенниса стало известие о рождении дочери у
экс-первой ракетки планеты Серены Уильямс.
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Видимо, что-то случилось...
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Шарапова идет дальше.
Обыграв на старте Открытого чемпионата США — 2017 грозную румынку Симону Халеп и крепкую венгерку Тимю Бабош, вторую и 59-ю ракеток мира соответственно, к матчу третьего круга турнира с американкой русского происхождения Софьей Кенин, родившейся в Москве (139 место в рейтинге WTA), Мария Шарапова подходила в статусе очевидного фаворита — практически никто не сомневался, что россиянка легко разберется с 18-летней представительницей США в двух сетах.
Так оно и вышло: на выход в 1/8 финала US Open Мария потратила 1 час 42 минуты, одолев свою соперницу со счетом 7:5, 6:2.
В ходе встречи Шараповой удалось записать в свой актив восемь эйсов, шесть брейков, также на ее счету семь ошибок при подаче. В свою очередь Кенин совершила шесть оплошностей на подаче, оформила лишь один эйс, а также трижды взяла подачу россиянки.
Стоит отметить, что поединок проходил под полным контролем Марии. Американка избрала явную роль «второй скрипки», понадеявшись на то, что Шарапова будет раз за разом ошибаться, и в начале игры это даже приносило свои плоды — первый сет едва не остался за Софьей.
Впрочем, уже во втором отрезке матча представительница России
При этом по окончании встречи россиянка выразила мнение, что могла заканчивать поединок быстрее.
«Думаю, что могла заканчивать игру быстрее — в начале матча я не очень хорошо видела мяч, поэтому мне не удавались те удары, которые я хотела. Но я все же очень рада от выхода в следующий круг.
Мы никогда ранее не сталкивались с Кенин на корте — она пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США, ей было нечего терять, а это всегда опасно, — заявила Шарапова.
Также она выразила мнение, что в данный момент теннис в России является одним из самых популярных видов спорта — по словам Марии, далеко не факт, что отец увез бы ее в США ради карьеры, родись она в последние пару лет.
«Когда я начинала играть в теннис, в России этот вид спорта не был популярным и развитым, у нас просто не было там возможностей для роста и прогресса. Но в последние годы ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, появилось много теннисных центров и классных тренеров.
Раньше в России были популярны зимние и олимпийские виды спорта, фигурное катание, хоккей, гимнастика. Сейчас же теннис не менее популярен, а в некоторых случаях даже более.
Кто знает, если бы я родилась в последние пару лет, сделал ли бы мой отец то же самое, — отметила Шарапова.
В следующем раунде US Open Мария сразится с латвийкой Анастасией Севастовой, занимающей в личном рейтинге 17-ю строчку.
Серена Уильямс стала мамой.
Несмотря на обилие примечательных матчей в пятый игровой день US Open — 2017, главной новость суток из мира тенниса стал не
Соответствующая информация была опубликована изданием Daily Mail, а также в официальным твиттере Открытого чемпионата США.
«В пятый день Серена выиграла новый титул — титул мамы», — заявили в
Согласно прессе, у
Напомним, что отцом ребенка является американский предприниматель Алексис Оганян — о помолвке пары стало известно в конце 2016 года.
Примечательно, что всего спустя часов после радостного известия в
Так, к примеру, поздравили Уильямс среди прочих ее соотечественницы Элисон Риске, Бетани
При этом один из самых ярких комментарием на тему рождения у Серены девочки дала испанка Гарбинье Мугуруса, после легкой победы над Магдаленой Рыбариковой из Словакии (6:1, 6:1) в шутку выразившая надежду, что дочь
«У Серены родилась девочка? Надеюсь, что она не будет играть в теннис», — сказала Мугуруса.
В то же время неожиданно для многих отказалась отвечать на вопрос о радостном событии в семье бывшей первой ракетки ее старшая сестра Винус.
«Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, но только если они будут о теннисе», — заявила она после окончания матча с гречанкой Марией Саккари (6:3, 6:4).
Остальное.
В пятницу, 1 сентября, в мужском одиночном турнире случилось несколько сенсаций. Особо выделить среди них стоит достаточно неожиданную победы немца Миши Зверева над американцем Джоном Иснером (6:4, 6:3, 7:6 (7:5), а также викторию аргентинца Диего Шварцмана во встрече с хорватом Марином Чиличем (4:6, 7:5, 7:5, 6:4) — благодаря этим результатам в нижней сетке турнира не осталось ни одного представителя топ-10.
Неудачно день сложился для россиянки Екатерины Макаровой — в трех сетах она уступила испанке Карле
При этом куда лучше День знаний провели россияне в парном теннисе — так, дуэт Анастасия Павлюченкова / Кристина Младенович (Франция) легко разобрался с бразильянкой Беатрис
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