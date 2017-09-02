«Надеюсь, дочка Серены не будет играть в теннис»

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Шарапова идет дальше.

Обыграв на старте Открытого чемпионата США — 2017 грозную румынку Симону Халеп и крепкую венгерку Тимю Бабош, вторую и 59-ю ракеток мира соответственно, к матчу третьего круга турнира с американкой русского происхождения Софьей Кенин, родившейся в Москве (139 место в рейтинге WTA), Мария Шарапова подходила в статусе очевидного фаворита — практически никто не сомневался, что россиянка легко разберется с 18-летней представительницей США в двух сетах.

Так оно и вышло: на выход в 1/8 финала US Open Мария потратила 1 час 42 минуты, одолев свою соперницу со счетом 7:5, 6:2.

В ходе встречи Шараповой удалось записать в свой актив восемь эйсов, шесть брейков, также на ее счету семь ошибок при подаче. В свою очередь Кенин совершила шесть оплошностей на подаче, оформила лишь один эйс, а также трижды взяла подачу россиянки.

Стоит отметить, что поединок проходил под полным контролем Марии. Американка избрала явную роль «второй скрипки», понадеявшись на то, что Шарапова будет раз за разом ошибаться, и в начале игры это даже приносило свои плоды — первый сет едва не остался за Софьей.

Впрочем, уже во втором отрезке матча представительница России сумела-таки найти свой теннис, став допускать заметно меньше погрешностей, тогда как подачи лишь улучшились: к такому повороту юная соперница оказалась неготовой, и вскоре Мария уже праздновала абсолютно закономерную победу.

При этом по окончании встречи россиянка выразила мнение, что могла заканчивать поединок быстрее.

«Думаю, что могла заканчивать игру быстрее — в начале матча я не очень хорошо видела мяч, поэтому мне не удавались те удары, которые я хотела. Но я все же очень рада от выхода в следующий круг.

Мы никогда ранее не сталкивались с Кенин на корте — она пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США, ей было нечего терять, а это всегда опасно, — заявила Шарапова.

Также она выразила мнение, что в данный момент теннис в России является одним из самых популярных видов спорта — по словам Марии, далеко не факт, что отец увез бы ее в США ради карьеры, родись она в последние пару лет.

«Когда я начинала играть в теннис, в России этот вид спорта не был популярным и развитым, у нас просто не было там возможностей для роста и прогресса. Но в последние годы ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, появилось много теннисных центров и классных тренеров.

Раньше в России были популярны зимние и олимпийские виды спорта, фигурное катание, хоккей, гимнастика. Сейчас же теннис не менее популярен, а в некоторых случаях даже более.

Кто знает, если бы я родилась в последние пару лет, сделал ли бы мой отец то же самое, — отметила Шарапова.

В следующем раунде US Open Мария сразится с латвийкой Анастасией Севастовой, занимающей в личном рейтинге 17-ю строчку.

Серена Уильямс стала мамой.

Несмотря на обилие примечательных матчей в пятый игровой день US Open — 2017, главной новость суток из мира тенниса стал не чей-то успех на корте, пусть и самый яркий, а победа вне его: 1 сентября мамой стала экс-первая ракетка планеты Серена Уильямс.

Соответствующая информация была опубликована изданием Daily Mail, а также в официальным твиттере Открытого чемпионата США.

«В пятый день Серена выиграла новый титул — титул мамы», — заявили в пресс-службе турнира.

Согласно прессе, у Уильямс-младшей родилась дочка. Девочка появилась на свет в одной из клиник Флориды, а ее вес составил чуть более трех килограмм. И новорожденная, и сама теннисистка в данный момент чувствуют себя хорошо.

Напомним, что отцом ребенка является американский предприниматель Алексис Оганян — о помолвке пары стало известно в конце 2016 года.

Примечательно, что всего спустя часов после радостного известия в твиттер-аккаунте US Open был выложен длительный ролик, на котором знаменитые представители тенниса высказывали свои поздравления Серене в связи с рождением дочери.

Так, к примеру, поздравили Уильямс среди прочих ее соотечественницы Элисон Риске, Бетани Маттек-Сандс, Лорен Дэвис и Кристина Макхейл, а также латвийка Елена Остапенко и француженка Марион Бартоли.

При этом один из самых ярких комментарием на тему рождения у Серены девочки дала испанка Гарбинье Мугуруса, после легкой победы над Магдаленой Рыбариковой из Словакии (6:1, 6:1) в шутку выразившая надежду, что дочь Уильямс-младшей не будет играть в теннис.

«У Серены родилась девочка? Надеюсь, что она не будет играть в теннис», — сказала Мугуруса.

В то же время неожиданно для многих отказалась отвечать на вопрос о радостном событии в семье бывшей первой ракетки ее старшая сестра Винус.

«Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, но только если они будут о теннисе», — заявила она после окончания матча с гречанкой Марией Саккари (6:3, 6:4).

Остальное.

В пятницу, 1 сентября, в мужском одиночном турнире случилось несколько сенсаций. Особо выделить среди них стоит достаточно неожиданную победы немца Миши Зверева над американцем Джоном Иснером (6:4, 6:3, 7:6 (7:5), а также викторию аргентинца Диего Шварцмана во встрече с хорватом Марином Чиличем (4:6, 7:5, 7:5, 6:4) — благодаря этим результатам в нижней сетке турнира не осталось ни одного представителя топ-10.

Неудачно день сложился для россиянки Екатерины Макаровой — в трех сетах она уступила испанке Карле Суарес-Наварро (1:6, 6:3, 3:6). Интересно, что для Макаровой это поражение от представительницы Испании стала уже седьмым при всего одной победе.