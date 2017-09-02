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https://sport.mail.ru/news/tennis/30875180/
2 сентября 2017, 11:54 | Теннис | GoTennis.ru

Марии Шараповой осталось выиграть один матч, чтобы гарантированно вернуться в Топ-100

Российской теннисистке Марии Шараповой, ставшей участницей 1/8 финала US Open, достаточно одержать ещё одну победу, чтобы вернуться в первую сотню мировой классификации.

Российской теннисистке Марии <span class=error>Шараповой</span> ставшей участницей 1/8 финала US <span class=error>Open</span> достаточно одержать ещё одну победу чтобы вернуться в первую сотню мировой классификации. Увеличить
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Более того, если сегодня японка Куруми Нара проиграет чешке Люси Шафаржовой, то даже текущий результат на «мэйджоре» в Нью-Йорке гарантирует Шараповой место в Топ-100.
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