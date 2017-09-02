Марии Шараповой осталось выиграть один матч, чтобы гарантированно вернуться в Топ-100
Российской теннисистке Марии Шараповой, ставшей участницей 1/8 финала US Open, достаточно одержать ещё одну победу, чтобы вернуться в первую сотню мировой классификации.
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Более того, если сегодня японка Куруми Нара проиграет чешке Люси Шафаржовой, то даже текущий результат на «мэйджоре» в
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