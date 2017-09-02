Марии Шараповой осталось выиграть один матч, чтобы гарантированно вернуться в Топ-100

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает свой победное шествие по US Open — в третьем круге турнира она легко разобралась с американкой Софьей Кенин и вышла в 1/8 финала первенства. В то же время главной темой минувшего дня в мире тенниса стало известие о рождении дочери у экс-первой ракетки планеты Серены Уильямс.