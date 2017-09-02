Михаил Кукушкин проиграл в третьем круге US Open

В третьем раунде Кукушкин, пробившийся основную сетку через квалификацию, встречался с 16-м сеянным Люком Пуйе из Франции. Казахстанец уступил со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 4:6.

Напомним, на старте US Open казахстанский теннисист сотворил сенсацию, победив в четырех партиях экс третью ракетку мира Давида Феррера из Испании.