Михаил Кукушкин проиграл в третьем круге US Open
Казахстанец Михаил Кукушкин выбыл из розыгрыша Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в
Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В третьем раунде Кукушкин, пробившийся основную сетку через квалификацию, встречался с 16-м сеянным Люком Пуйе из Франции. Казахстанец уступил со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 4:6.
Напомним, на старте US Open казахстанский теннисист сотворил сенсацию, победив в четырех партиях экс третью ракетку мира Давида Феррера из Испании.
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