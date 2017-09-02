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2 сентября 2017, 11:14 | Теннис | Vesti.kz

Михаил Кукушкин проиграл в третьем круге US Open

Казахстанец Михаил Кукушкин выбыл из розыгрыша Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем раунде Кукушкин, пробившийся основную сетку через квалификацию, встречался с 16-м сеянным Люком Пуйе из Франции. Казахстанец уступил со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 4:6.

Напомним, на старте US Open казахстанский теннисист сотворил сенсацию, победив в четырех партиях экс третью ракетку мира Давида Феррера из Испании.

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