Шарапова сообщила, что не очень хорошо видела мяч в начале матча с Кенин

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Встреча между 30-летней Шараповой и 18-летней Кенин продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки. Обе спортсменки попали на турнир благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов.

«Ранее мы никогда не встречались друг с другом на корте. Кенин пробилась в третий круг турнира и ей нечего было терять, а это всегда опасно. Я же очень рада выйти в следующий круг турнира. Из-за плохой видимости мяча в начале матча мне не удавались те удары, которые я задумывала, допускала много невынужденных ошибок», — сообщила Шарапова.

В следующем круге россиянка встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, «посеянной» на турнире под 16-м номером.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, завершившая выступление на нынешнем турнире уже в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.