Сегодня день рождения у Джимми Коннорса!

Джеймс Скотт «Джимми» Коннорс родился 2 сентября 1952 года в городке Бельвиль Свою профессиональную карьеру теннисист начал в 1972 году.

Аутсайдер. Почему Джимми Коннорс — самый важный теннисист второй половины двадцатого века. Часть первая



За время выступления американец завоевал 120 титулов (из которых 109 приходятся на турниры ATP — абсолютный рекорд, который не побит до сих пор) в одиночном и 15 турниров в парном разряде. Джимми принадлежит и ещё один рекорд — за карьеру он выиграл 1242 матчей.



В активе Коннорса пять побед на Открытом первенстве США — в 1974, 1976, 1978, 1982, 1983 годах. Кроме того он дважды выиграл Уимблдон в одиночном разряде 1974, 1982 годах. Один раз он первенствовал на Открытом чемпионате Австралии — в 1974 году. Также знаменитый американец четыре раза играл в полуфинале «Ролан Гаррос» — 1979, 1980, 1984, 1985 годах.



Стоит отметить, что на австралийском «мэйджоре» Коннорс играл всего дважды в карьере, а также в период с 1974 по 1978 года американец пропускал Открытое первенство Франции.



Джимми Коннорс единственный теннисист в истории, выигрывавший Открытый чемпионат США на всех трёх покрытиях, на которых он проводился, — траве (1974), грунте (1976) и харде.



Коннорс стал первой ракеткой мира 29 июля 1974 года и сохранял титул с этого момента непрерывно в течение 160 недель по 22 августа 1977 (рекорд, продержавшийся почти 30 лет и побитый Роджером Федерером 26 февраля 2007 года), после чего ещё восемь раз занимал первую строчку в рейтинге. В общей сложности за время карьеры был первым на протяжении 268 недель.



Свою профессиональную карьеру американец завершил в 1996-м году. За время выступления в Туре он заработал $8,641,040 призовых.

После окончания карьеры Джимми работал тренером. В частности, c 2006 по 2008 годы он тренировал Энди Роддика. Также Коннорс периодически участвует в ветеранских турнирах и выставочных матчах.