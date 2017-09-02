Винус Уильямс впервые за семь лет дошла до второй недели на всех «мэйджорах» сезона
Американская теннисистка Винус Уильямс прошла в четвёртый раунд US Open, обыграв в двух сетах греченку Марию Саккари.
Таким образом,
Ранее Винус играла в финале на Australian Open и Уимблдоне, а также доходила до 1/8 финала на Roland Garros.
Американке в пятый раз за карьеру покорилось это достижение. В последний раз подобное удавалось
Интересно, что ни в одном из таких сезонов спортсменка не побеждала на турнире «Большого шлема».
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