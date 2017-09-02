Винус Уильямс впервые за семь лет дошла до второй недели на всех «мэйджорах» сезона

Таким образом, Уильямс-старшая вышла во вторую неделю на четвёртом «мэйджоре» из четырёх возможных.

Ранее Винус играла в финале на Australian Open и Уимблдоне, а также доходила до 1/8 финала на Roland Garros.

Американке в пятый раз за карьеру покорилось это достижение. В последний раз подобное удавалось Уильямс-старшей в 2010 году.

Интересно, что ни в одном из таких сезонов спортсменка не побеждала на турнире «Большого шлема».