Немецкий теннисист Миша Зверев победил Изнера и вышел в четвертый круг US Open

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова, победившая американку Софию Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн), сообщила, что в начале встречи не очень хорошо видела мяч, поэтому допускала много невынужденных ошибок. Слова спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).