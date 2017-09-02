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2 сентября 2017, 10:13 | Теннис | Р-Спорт

Немецкий теннисист Миша Зверев победил Изнера и вышел в четвертый круг US Open

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер третьего раунда на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США.

В пятницу 23-й номер посева Зверев со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) победил десятую ракетку турнира американца Джона Изнера. Поединок продолжался 2 часа 7 минут.

В следующем круге Зверев сыграет с американцем Сэмом Куэрри (17), который оказался сильнее представляющего Молдавию Раду Албота — 4:6, 6:2, 6:4, 6:4.

Результаты других матчей:

Люка Пуй (Франция, 16-й номер посева) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 2:6, 6:3, 6:4, 6:4,

Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4, 6:3, 6:2.
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