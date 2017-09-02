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2 сентября 2017, 11:50 | Теннис | GoTennis.ru

Сэм Куэрри сыграет в 1/8 финала «мэйджора» в Нью-Йорке

Американский теннисист Сэм Куэрри преодолел барьер третьего круга US Open, обыграв в четырёх сетах Раду Албота из Молдовы, — 4/6, 6/2, 6/4, 6/4.

За 2 часа 7 минут, проведённых на корте, 21-я ракетка мира, 29-летний Сэм, записал в свой актив четыре брейка и 19 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летний Албот, занимающий 138-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим оппонентом Куэрри на соревнованиях будет немец Миша Зверев.
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