Сэм Куэрри сыграет в 1/8 финала «мэйджора» в Нью-Йорке

За 2 часа 7 минут, проведённых на корте, 21-я ракетка мира, 29-летний Сэм, записал в свой актив четыре брейка и 19 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летний Албот, занимающий 138-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим оппонентом Куэрри на соревнованиях будет немец Миша Зверев.