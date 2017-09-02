Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open в парном разряде

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В матче первого круга россиянки, «посеянные» на турнире под первым номером, обыграли американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске со счетом 6:2, 6:3.

В следующем раунде Веснина и Макарова сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.

Россиянки являются трехкратными победительницами турниров Большого шлема в парном разряде, а также олимпийскими чемпионками 2016 года.