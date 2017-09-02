Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30874264/
2 сентября 2017, 9:53 | Теннис | ТАСС

Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open в парном разряде

ТАСС, 2 сентября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

<em>ТАСС 2 сентября. </em>Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> пробились во второй круг Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче первого круга россиянки, «посеянные» на турнире под первым номером, обыграли американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске со счетом 6:2, 6:3.

В следующем раунде Веснина и Макарова сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.

Россиянки являются трехкратными победительницами турниров Большого шлема в парном разряде, а также олимпийскими чемпионками 2016 года.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люси Шафаржова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов

Сборная Мексики по футболу гарантировала себе участие в ЧМ-2018

Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковать