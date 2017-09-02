Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30873908/
2 сентября 2017, 1:13 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина с победы стартовали на парном «Шлеме» в США

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге Открытого первенства США взяли верх над американками Джейми Брэди и Элисон Риске — 6/2, 6/3.

За 1 час 7 минут матча Екатерина и Елена сделали по четыре эйса и брейка, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Джейси и Элисон не совершили эйсов или брейков, трижды ошибившись при подаче.

Во втором раунде соревнований Макарова и Веснина сразятся c украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала US Open

Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала US Open

Девятая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс, в третьем круге Открытого первенства США обыграла гречанку Марию Саккари, занимающую 95-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.
Еще 7 новостей  Все новости
02 сентября

Макарова и Веснина с победы стартовали на парном "Шлеме" в США

Винус Уильямс стала участницей 1/8 финала US Open

Нью-Йорк. Борна Чорич потерпел поражение от Кевина Андерсона