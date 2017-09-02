Макарова и Веснина с победы стартовали на парном «Шлеме» в США
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге Открытого первенства США взяли верх над американками Джейми Брэди и Элисон Риске — 6/2, 6/3.
За 1 час 7 минут матча Екатерина и Елена сделали по четыре эйса и брейка, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Джейси и Элисон не совершили эйсов или брейков, трижды ошибившись при подаче.
Во втором раунде соревнований Макарова и Веснина сразятся c украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.
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