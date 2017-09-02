Макарова и Веснина с победы стартовали на парном «Шлеме» в США

За 1 час 7 минут матча Екатерина и Елена сделали по четыре эйса и брейка, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Джейси и Элисон не совершили эйсов или брейков, трижды ошибившись при подаче.

Во втором раунде соревнований Макарова и Веснина сразятся c украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.