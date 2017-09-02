Симона Халеп потеряла возможность стать первой ракеткой мира по итогам US Open

Таким образом, испанка лишила румынку Симону Халеп возглавить рейтинг по итогам турнира. На первую позицию мировой классификации, кроме Мугурусы, претендуют чешка Каролина Плишкова, которой нужно защитить очки за финал, и украинка Элина Свитолина, которой нужно побеждать.