Симона Халеп потеряла возможность стать первой ракеткой мира по итогам US Open
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса в третьем круге Открытого первенства США нанесла поражение словачке Магдалене Рыбариковой.
Таким образом, испанка лишила румынку Симону Халеп возглавить рейтинг по итогам турнира. На первую позицию мировой классификации, кроме Мугурусы, претендуют чешка Каролина Плишкова, которой нужно защитить очки за финал, и украинка Элина Свитолина, которой нужно побеждать.
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