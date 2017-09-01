US Open. Хачанов и Рублёв выиграли стартовый парный матч

За 1 час 16 минут матча Карен и Андрей сделали семь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Сэмюэл и Айшам трижды подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив 10 двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Хачанов и Рублёв сразятся с индийцами Леандером Паесом и Пуравом Раджой.