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https://sport.mail.ru/news/tennis/30873444/
1 сентября 2017, 23:25 | Теннис | GoTennis.ru

US Open. Хачанов и Рублёв выиграли стартовый парный матч

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв на старте парного «Шлема» в Нью-Йорке оказались сильнее австралийца Сэмюэла Грота и пакистанца Айшама Куреши — 6/4, 6/4.

За 1 час 16 минут матча Карен и Андрей сделали семь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Сэмюэл и Айшам трижды подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив 10 двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Хачанов и Рублёв сразятся с индийцами Леандером Паесом и Пуравом Раджой.
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