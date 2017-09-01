US Open. Хачанов и Рублёв выиграли стартовый парный матч
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв на старте парного «Шлема» в
Нью-Йорке оказались сильнее австралийца Сэмюэла Грота и пакистанца Айшама Куреши — 6/4, 6/4.
За 1 час 16 минут матча Карен и Андрей сделали семь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Сэмюэл и Айшам трижды подали навылет и реализовали один
Во втором круге соревнований Хачанов и Рублёв сразятся с индийцами Леандером Паесом и Пуравом Раджой.
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