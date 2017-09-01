Андрей Ольховский: Претензии Возняцки можно назвать элементарной завистью

— Андрей, обычно самым непредсказуемым из всех турниров «Большого шлема» в минувшие десять-пятнадцать лет был Australian Open: всё-таки начало сезона, не все готовы в равной мере. Но американский чемпионат, если и не наиболее предсказуемый, в этом году явно бьёт рекорды по числу сенсаций. И всего за два круга. Чем Вы это объясняете?

— Я вообще не понимаю, что происходит. Каскад поражений сеяных, не объяснимых по большому счёту поражений. Можно лишь предположить, что на ход турнира повлияла погода: почти тридцатиградусную жару сменили дождь и прохлада, так что пришлось играть под крышей. Говорят, что и корты в этот раз медленнее, чем обычно.



— Наверное, к числу неожиданностей можно отнести и то, как провели два первых матча Роджер Федерер и Рафаэль Надаль?

— Да, Федерер выглядел невнятно, совсем не так, как мы ожидали. Мне показалось, что он стал делать более короткую паузу между розыгрышами: прежде он более тщательно готовился к введению мяча в игру. Может быть, на него повлияла установка на корте таймера.



— Пять сетов, проведённых в каждом из матчей, больше свидетельствуют о кондициях самого Федерера или о прекрасной готовности к турниру соперников: Фрэнсиса Тиафо и Михаила Южного?

— С одной стороны, оба показали хороший теннис, но с другой, Федерер ведёт у Южного со счётом 6/1, 5/3, но отдаёт подачу и сет, ведёт у Тиафо 2:0 по партиям, уверенно взяв каждую из них, и проигрывает третью со счётом 1/6. И это мне трудно объяснить.



— Такие невнятные, как Вы сказали, матчи сыграют больше в минус для Роджера, или, напротив, помогут ему, коль он всё-таки смог выпутаться из нелёгкой ситуации?

— Эти встречи не были столь уж затяжными, не длились четыре или пять часов. Федерер может собраться и начать показывать уровень выше, чем у соперников. Как, кстати, и Надаль, который также очень невнятно провёл первые сеты и против Лайовича, и против Даниэля. Тем и хороши турниры «Большого шлема» для топ-теннисистов, что они могут прибавлять по ходу соревнований и, даже не будучи готовы на сто процентов в начале чемпионата, к его решающей фазе приобретать ожидаемую форму.



— Как оцените выступление россиян?

— Хотел бы отметить успехи Рублёва, который стал оправдывать наши надежды. Победы в двух матчах вселяют некоторый оптимизм на его ближайшие результаты. Южному сыграть ещё лучше помешали судороги. Но и в таком физическом состоянии он показал достойный теннис. Также выделю победу в первом круге парного турнира Елгина и Медведева.



— Марии Шараповой всё-таки удалось переиграть Симону Халеп, хотя Вы и ожидали для неё в том матче больших сложностей.